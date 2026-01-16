Das birgt Sprengstoff – und nun steht es sogar zur Diskussion, mit dem Ausschuss erst gar nicht zu starten. Ist das das Aus für den Ausschuss?<BR \/><BR \/>Die FPÖ verfolgt eine Südtirol-Politik, die von der Koalition in Wien (ÖVP, SPÖ und NEOS) sowie den Grünen sehr kritisch gesehen wird. „Die Sorge ist groß, dass der Zugang zum Thema Südtirol dann ein nationalistischer sein wird, wenn die FPÖ den Vorsitz übernehmen sollte“, heißt es aus Parlamentskreisen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1261944_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nFreiheitliche für Rückführung Südtirols zu Österreich<\/h3>Die Freiheitlichen in Österreich wollen eine Rückführung Südtirols zu Österreich. Sie sind sehr skeptisch gegenüber der Autonomiereform in Rom und machen sich für die Doppelstaatsbürgerschaft stark. Damit vertreten sie – abgesehen von der Doppelstaatsbürgerschaft – auch eine andere Linie als die Freiheitlichen in Südtirol, sagt Obmann <b>Roland Stauder<\/b>. „Wir sind dafür, bei der Autonomiereform alles mitzunehmen, was wir bekommen – aber das ist nicht das Amen im Gebet, das muss noch weitergehen. Und: Unser Ziel ist der Freistaat“, betont Stauder.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1261947_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nRanzmaier (FPÖ): „Hanebüchene Behauptungen“<\/h3>Südtirol-Sprecher der Freiheitlichen in Österreich ist der Nordtiroler Nationalratsabgeordnete <b>Christofer Ranzmaier<\/b> – und nun bleibt abzuwarten, ob er auch Vorsitzender des Südtirol-Unterausschusses wird. Ranzmaier sieht dafür keine Hindernisse: „Zu behaupten, unsere Linie in der Südtirolpolitik würde divergieren im Vergleich zu dem, was sich die Einheitspartei vorstellt, ist absolut hanebüchen. Denn wir haben in mehreren sehr wesentlichen Ausschüssen im Parlament den Vorsitz, wo die Linie zur Einheitspartei nicht weiter entfernt sein könnte wie etwa im Gesundheitsausschuss.“ Die Ausschüsse im Parlament werden laut Ranzmaier „mit einem ausgeklügelten System verteilt, das jahrzehntelang funktioniert hat – nach der Stärke in der Nationalratswahl und im Parlament“. Fast alle Ausschüsse seien zur Regierungsbildung im März 2025 eingesetzt worden. Wenn man diese Reihe nun fortsetze, so stehe den Freiheitlichen der nächste Ausschuss zu und der ÖVP der übernächste, erklärt Ranzmaier. Zu vergeben seien noch der Vorsitz im Südtirol-Unterausschuss und im Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit. Beide Ausschüsse sind noch nicht eingesetzt worden. <h3>\r\nMair: Vorsitz steht Freiheitlichen in Österreich zu<\/h3>Auch Landesrätin <b>Ulli Mair<\/b> (Freiheitliche) betont: „Der Vorsitz im Unterausschuss steht den Freiheitlichen zu. Es muss aber Sachpolitik im Interesse aller Südtiroler betrieben werden.“ Die ÖVP habe sich im Ausschuss immer so verhalten wie die SVP es wollte.<BR \/><BR \/> Landeshauptmann <b>Arno Kompatscher<\/b> schreibt: „Für uns ist Kontinuität in der österreichischen Südtirol-Politik wichtig“. Mehr will der Landeshauptmann dazu nicht sagen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1261950_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nHechenberger (ÖVP): Zukunft des Ausschusses offen<\/h3>Innerhalb der Parteien in Wien gibt es sogar Diskussionen, ob der Südtirol-Unterausschuss in Zukunft überhaupt noch als eigener Ausschuss gebildet werden soll – oder ob man statt dessen nur mehr bei Sitzungen des außenpolitischen Ausschusses das Thema Südtirol als fixen Tagesordnungspunkt diskutieren soll. „Diese Frage ist innerhalb der Koalition nicht endgültig geklärt“, berichtet <b>Josef Hechenberger<\/b>, Südtirol-Sprecher der ÖVP und Nationalratsabgeordneter aus dem Bundesland Tirol. Er betont, dass der Unterausschuss für ihn als Tiroler „ein Herzensanliegen ist“. Er mache „großen Druck, dass wir weiterkommen. Ich schiebe da jeden Tag an“, versichert Hechenberger. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1261953_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nYildirim (SPÖ): Ausschuss hat Vorteile für beide Länder<\/h3>Aber auch die Südtirol-Sprecherin der SPÖ, die Nordtiroler Abgeordnete <b>Selma Yildirim<\/b>, sichert ihren vollen Einsatz für die Wiedereinsetzung des Südtirol-Ausschusses zu. „Österreich hat durch die Schutzfunktion für Südtirol große Verantwortung übernommen. Diese nehmen wir als Sozialdemokratie sehr ernst.“ Der Südtirolausschuss habe auch ganz konkrete und praktische Aufgaben: bei der Anerkennung von Ausbildung, Studienabschlüssen oder Berufsausbildungen. „Das bringt Vorteile für beide Länder“, schreibt Yildirim.<h3>\r\nStauder (SVP): Einmischung steht uns nicht zu<\/h3>SVP-Fraktionssprecher <b>Harald Stauder<\/b> hofft auf eine baldige Einsetzung des Unterausschusses. „Es steht uns allerdings absolut nicht zu, uns in die innenpolitische und parteipolitische Dynamik einzumischen. Unsere Hoffnung ist, dass sich der Unterausschuss im selben Geiste wie bisher der Südtirol-Thematik annimmt“, meint Stauder. Der Ausschuss sei „ein wichtiges Zeichen für uns Südtiroler, weil man damit bekennt, dass Südtirol nicht nur juristisch, sondern auch politisch ein Anliegen Österreichs ist.“ Er hält nichts davon, Südtirol nur mehr als einen fixen Tagesordnungspunkt des Außenpolitischen Ausschusses abzuhandeln und den Unterausschuss nicht mehr einzusetzen. „Südtirol war für Österreich nie eine rein außenpolitische Angelegenheit“, erklärt Stauder. Und laut Ranzmaier sitzt kein einziger Südtirol-Sprecher im Außenpolitischen Ausschuss: Das schlage sich dann auch bei den Diskussionen und in der Qualität der Entscheidungen negativ nieder.