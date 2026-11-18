Die Ausstellung mit dem Titel „Der Mensch, der Politiker, der Intellektuelle“ wurde anlässlich des 100. Geburtstags Rautis im Parlamentsgebäude in Rom eröffnet. Sie zeigt Fotografien, Dokumente sowie Audio- und Videoaufnahmen aus dem politischen Leben des 2012 gestorbenen Rechtsextremisten. Organisiert wurde sie unter anderem in Zusammenarbeit mit der Stiftung Alleanza Nazionale, der Zeitung „Il Secolo d'Italia“ und Radio Radicale. Das Kulturministerium gewährte der Schau seine Schirmherrschaft. Sie ist noch bis zum 26. November bei freiem Eintritt zugänglich.<h3>\r\nOpposition kritisiert „fehlende historische Aufarbeitung“<\/h3>Die Opposition kritisiert, dass die Ausstellung Rautis politische Vergangenheit weitgehend ausblende und ihn einseitig würdige. Der sozialdemokratische Politiker Alfredo Bazoli kritisierte, es handle sich nicht um eine historische Aufarbeitung. Es fehlten Hinweise auf Rautis Verbindungen zur militanten neofaschistischen Szene und zur rechtsextremen Gewalt während der sogenannten bleiernen Jahre Italiens. Insbesondere werde seine Rolle als Gründer der neofaschistischen Organisation Ordine Nuovo nicht ausreichend thematisiert. Die Gruppe stand im Zusammenhang mit der rechtsextremen Gewalt jener Zeit.<BR \/><BR \/>Rautis Tochter Isabella Rauti, Staatssekretärin im Verteidigungsministerium und Senatorin der Regierungspartei Fratelli d'Italia, verteidigte die Schau. Die Erinnerung an ihren Vater sei anlässlich seines 100. Geburtstags auch eine Gelegenheit, dessen politisches und intellektuelles Erbe neu zu betrachten. Die Ausstellung erhebe keinen Anspruch auf eine vollständige Darstellung seiner Person, sondern wolle anhand von Dokumenten und Aufnahmen Einblicke in die Geschichte der italienischen Rechten geben.<BR \/><BR \/>Rauti war seit der Gründung im Dezember 1946 Mitglied der Partei MSI, die von früheren Repräsentanten des faschistischen Regimes in Italien aufgebaut wurde. Im Jahre 1956 gründete Rauti unter dem Einfluss des faschistischen Ideologen Julius Evola die rechtsextreme Terrororganisation Ordine Nuovo.<BR \/><BR \/>Im Jahr 1995 wollte Rauti als Führer des rechtsradikalen Flügels der MSI die Wende von Parteichef Gianfranco Fini nicht unterstützen, der die Gruppierung in die gemäßigtere Alleanza Nazionale (AN) umwandelte. Rauti bezeichnete Finis Kurs als „Verleugnung der eigenen Geschichte“. Rauti gründete daraufhin die Rechtspartei „Fiamma Tricolore“, die an die neofaschistische Tradition der MSI anknüpfte. Aus Finis Alleanza Nazionale ist 2012 die Rechtspartei „Fratelli d'Italia“ (Brüder Italiens) entstanden, die Gruppierung von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.