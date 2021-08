Streit um Kommunalwahl-Kandidatur von Ex-Pornodarstellerin in Italien

Nach einer gescheiterten Kandidatur für die Kommunalwahlen in Süditalien sieht sich die frühere Erotikfilm-Darstellerin Tina Ciaco in ihren Rechten beschnitten. Die 41-Jährige wollte bei den anstehenden Abstimmungen im Herbst in Salerno in Kampanien für die Partei Nuovo Psi antreten, wie italienische Medien berichteten. Ihre geplante Kandidatur sei jedoch von anderen Politikern als unethisch befunden und verhindert worden.