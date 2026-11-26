Sie sehen darin eine Relativierung der jüdisch-christlichen Traditionen. Mit dem Namen will die Stadtverwaltung Solidarität und soziales Engagement in den Mittelpunkt stellen. Doch die Entscheidung hat Bürgermeister Giuseppe Sala heftige Kritik eingebracht. Vertreter der Regierungspartei Fratelli d'Italia werfen ihm vor, traditionelle Werte und Bräuche zu verdrängen. Die Partei spricht von einer Zensur der eigenen Traditionen. Auch Stefano Buffagni von der linken Fünf-Sterne-Bewegung kritisierte eine aus seiner Sicht übertriebene politische Korrektheit und forderte die Stadt auf, dieser Entwicklung ein Ende zu setzen.<h3>\r\nBürgermeister vermutet wahlpolitische Motive<\/h3>Sala wies die Vorwürfe zurück. „Das ist eine kleinliche und auch etwas uninformierte Polemik“, sagte der Bürgermeister. Bereits 2020 habe der Weihnachtsbaum denselben Namen getragen. Damals habe sich niemand daran gestört. Zugleich forderte Sala seine Kritiker zu einer Auseinandersetzung über die Bedeutung des Christentums auf. Er selbst sei am Sonntag in der Messe gewesen. Seine Kritiker sollten sich fragen, ob sie praktizierende Christen seien und sich deshalb berufen fühlten, anderen das Christentum zu erklären.<BR \/><BR \/>Hinter der Auseinandersetzung vermutet der Bürgermeister auch wahlpolitische Motive. Er sei überzeugt, dass die Debatte gezielt mit Blick auf die anstehenden Wahlen und das Thema des sogenannten politischen Islams angeheizt werde. Seine Verwaltung werde sich davon nicht ablenken lassen, sondern bis zum Ende der Amtszeit an ihren politischen Vorhaben festhalten.<BR \/><BR \/>Deutlichen Widerspruch äußerte dagegen der frühere Mailänder Bürgermeister Gabriele Albertini. „Wir feiern Weihnachten, unsere jüdisch-christliche Zivilisation feiert Weihnachten. Dass diese Tradition so weit abgeschwächt wird, halte ich für falsch“, sagte er. Mit einer solchen Entwicklung könne er sich nicht identifizieren.<BR \/><BR \/>Die 26 Meter hohe Tanne war in der Nacht zum Montag aus Levico Terme in der Provinz Trient nach Mailand gebracht worden. Mit ihrer Beleuchtung am 4. Dezember beginnt offiziell die Weihnachtszeit in der lombardischen Metropole. Das Konzept der Stadt sieht außerdem vor, dass drei Sponsoren soziale Projekte von drei gemeinnützigen Organisationen unterstützen, die sich für Menschen in schwierigen Lebenslagen einsetzen.