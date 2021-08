Streit um Mussolini-Park: Salvini stärkt Staatssekretär den Rücken

Salvini verteidigte seinen Parlamentarier, dem vorgeworfen wurde, ein faschistischer Nostalgiker zu sein, während die Forderungen nach Durigons Rücktritt zunehmen.„Faschismus und Kommunismus sind von der Geschichte besiegt worden, es gibt keine Nostalgiker in der Lega. Durigon ist ein talentierter Politiker und wir verteidigen ihn. Die Lega steht mit beiden Beinen in der Gegenwart und blickt in die Zukunft“, sagte Salvini.Der Park in Latina, einer während des Faschismus 70 Kilometer südlich von Rom errichteten Stadt, war bis 2017 Arnaldo Mussolini, einem jüngeren Bruder des „Duce“, gewidmet. Danach wurde er in Falcone-und-Borsellino-Park umbenannt. Laut Durigon müsse der Park wieder zu seinem alten Namen zurückfinden, weil dies der Geschichte der Stadt besser entspreche. Arnaldo Mussolini war als Medienunternehmer und Berater einer der engsten Vertrauten des Diktators gewesen. Er starb bereits 1931 an einem Herzinfarkt im Alter von nur 46 Jahren.Landwirtschaftsminister Stefano Patuanelli von der regierenden Fünf-Sterne-Bewegung schloss sich den Forderungen nach Durigons Rücktritt an, die von mehreren Parteien erhoben wurden. Die Partisanenvereinigung ANPI bezeichnete Durigons Forderung als „schandhaft“ und verlangte den Rücktritt des Staatssekretärs, den sie für „Verherrlichung des Faschismus“ verantwortlich machte.Maurizio Verona, Bürgermeister der toskanischen Ortschaft Stazzma, wo es 1944 ein Nazi-Massaker mit mehr als 500 Todesopfern gab, startete eine Petition, um Durigons Absetzung zu fordern. Dieser hält vorerst dem politischen Druck Stand.Die Bewunderung für und der Kult um Benito Mussolini ist in Italien auch 76 Jahre nach dessen Tod noch weitverbreitet, nicht nur bei Älteren. Zahlreiche Italiener betrachten den mit Adolf Hitler verbündeten faschistischen Diktator als einen von Italiens besten Staatsmännern. Anlässlich von Mussolinis Geburtstag am 29. Juli und am Todestag am 28. April pilgern unzählige Menschen zum Grab Mussolinis.

apa