Streit um Verjährungsfristen belastet Klima in Rom

Im koalitionsinternen Streit in Rom um die Verjährungsfristen verliert Premier Giuseppe Conte allmählich die Geduld. Am Donnerstag kritisierte er die Regierungspartei „Italia Viva“, die sich hartnäckig gegen ein PD- und 5-Stelle –Abkommen in Sachen Verjährungsfristen stemmt.