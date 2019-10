Strengere Auflagen für Erhalt von Wobi-Wohnung

„Eine Kopie aus Trient ist nicht gut für uns“, winkt Landesrätin Waltraud Deeg ab. An Verschärfungen arbeitet aber auch sie: So soll der Mindestzins von weniger als 100 Euro nur mehr auf Zeit gewährt werden. Nicht-EU-Bürger sollen 4 statt 3 Jahre in Südtirol arbeiten müssen, bevor es eine Wobi-Wohnung gibt.





Bis Jahresende will Deeg ihr Wohnbaugesetz in die Landesregierung bringen.

d/bv