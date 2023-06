Strom: Kampf um die Staudämme

Geht es um E-Werke mit Staudamm ist es gar nur Alperia. „Unser Ziel ist es, mehr Beteiligung für die Gemeinden zu erreichen. Nur wenn diese direkt über Strom verfügen, können sie als Verteiler auftreten und Strom billiger an ihre Kunden bzw. Mitglieder von Konsortien abgeben“, so Sepp Noggler und Franz Locher.In der 2. Gesetzgebungskommission des Landtags geht es heute beim umstrittenen Gesetzesentwurf zur Vergabe großer E-Werke ums Eingemachte. Im Vorfeld gab es dazu eine Aussprache von Kommissionsmitgliedern mit Abteilungsleiter Flavio Ruffini. „Und ich bin vorsichtig optimistisch, dass einige unserer Anliegen aufgenommen werden“, sagt Noggler. Es könne nicht sein, dass die Gemeinden „aus dem Spiel gekickt“ werden.Denn: Die wirklichen Mega-Ableitungen seien zumeist mit einem Staudamm verbunden. Wer sich am Wettbewerb beteiligen will, muss jedoch 5 Jahre Erfahrung mit E-Werken mit einem Staudamm von 15 Metern Höhe nachweisen. Für Auswärtige wie Enel oder Edison kein Problem, in Südtirol trifft das jedoch nur auf Alperia zu.„Ich fordere nun einen Fallschirm für die Ufergemeinden“, so Noggler. Sichern sich „Auswärtige oder Gemeindefremde“ die Konzessionen des Reschen- Stausees, Martell oder Schnals könne sich der Vinschgau das aufgebaute Konzept abschminken. „Als die Strompreise hoch waren, gewährte das VEK als Verteiler 15 Cent Nachlass pro KW/h. Das geht aber nur, wenn der Verteiler über Strombezug verfügt und ihn nicht teuer einkaufen muss“, so Noggler. Gefordert wird deshalb, dass Ufergemeinden mit 20 Prozent an den E-Werken mit Staudamm beteiligt werden. „Landesweit, denn Staudämme gibt es auch in Ulten und im Pustertal. Der Aufbau einer Verteilung ist für alle interessant“, so Noggler.