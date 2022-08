Studierende können weiter günstig Bus und Bahn fahren

Die bestehenden Bedingungen bleiben für 3 Jahre und somit bis Ende September 2025 gleich.Das Jahresabo „Euregio Ticket Students“ gibt es für Studierende unter 28 Jahren, die in eine Universität oder eine gleichgestellte Bildungseinrichtung in der Euregio eingeschrieben sind. Beantragt wird das Ticket mittels Online-Formular über die Webseite www.suedtirolmobil.info.Die Jahrespauschale für das Euregio Ticket Students beträgt 320 Euro, für die Neuausstellung des Fahrscheins wird keine Gebühr verrechnet. Studierende, die bereits einen Südtirol Pass abo+ besitzen, können innerhalb von 8 Monaten ab Neuausstellung oder ab erfolgter Erneuerung des abo+ und durch Zuzahlung von 170 Euro das Euregio Ticket Students beantragen.Sie erhalten dann den neuen Fahrschein ausgehändigt, der in der ganzen Euregio genutzt werden kann. Aufrecht bleibt in diesem Fall der jährliche Gültigkeitstermin des vorherigen Südtirol Pass abo+.„Für die Euregio-Abonnements, die in Südtirol ausgestellt werden, gelten im Südtiroler Nahverkehr dieselben Nutzungskriterien wie für den Südtirol Pass abo+. Das bedeutet: Es genügt ein Check-In vor jeder Bus- und Bahnfahrt. In Tirol und im Trentino hingegen gilt das in Südtirol ausgestellte Euregio Ticket Students mit wenigen Ausnahmen als Sichtausweis“, sagt Mobilitätsressortchef Martin Vallazza.Auf Wunsch kann die Zahlfunktion aktiviert werden, sodass innerhalb Südtirols die Fahrrad- oder Tiermitnahme sowie Fahrten mit den Nightliner-Bussen bezahlt werden können.Ansonsten gelten für das Euregio Ticket Students bei Bus- und Bahnfahrten grundsätzlich die Nutzungskriterien im jeweiligen Landesteil. Zu beachten sind vor allem die unterschiedlichen Bestimmungen in Bezug auf die Fernzüge sowie für die Rad- und Tiermitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln.