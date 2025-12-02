Zentrale Frage ist, ob dieses reicht. Bis Donnerstag Mitternacht wird abgestimmt. Lautet die Antwort Ja, könnte dies neuen Schwung in die festgefahrenen Fronten bringen.<BR \/><BR \/>Die Verhandlungen sind auf Eis gelegt. Das Land will sich erst an den Tisch setzen, wenn die Proteste ausgesetzt werden. Die Gewerkschaften haben die Absichtserklärung nicht unterzeichnet, erheben jetzt online die Stimmung ihrer Basis. <BR \/><BR \/>Dazu haben 2.100 Mitglieder des ASGB in der Nacht auf Montag einen Link erhalten. Seitens der Schulgewerkschaft im SGB\/CISL gingen über 4.000 Mails gestaffelt bis gestern Mittag an die Mitglieder.<h3>\r\nBis Donnerstag Mitternacht wird abgestimmt<\/h3> „Unbeschadet der Tatsache, dass Lehrkräfte ihr Lehrangebot selbst gestalten und wir die Landesregierung auffordern, ihre Haltung zu ändern, wollen wir wissen, ob wir das Angebot annehmen und verhandeln sollen“, so Hubert Kainz (SGB) und Petra Nock (ASGB). <BR \/><BR \/>Die Meinungen gingen auseinander. Klarheit herrscht am Freitag; bis Donnerstag Mitternacht wird abgestimmt. Von den 110 Mio. Euro sind 90 für reine Lohnerhöhungen, was im Schnitt ein Plus von 5.200 Euro brutto im Jahr bedeutet. <BR \/><BR \/>Weitere 10 Mio. Euro sind für die Angleichung an die Landeslehrer und 10 Mio. Euro für besondere Aufgaben (z.B. Klassenvorstand). Zudem sollen Inklusion und Schulsekretariate gestärkt, Bürokratie abgebaut werden.