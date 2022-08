Sturm auf das US-Kapitol: Bisher höchste Haftstrafe ausgesprochen

Wegen der Erstürmung des US-Kapitols ist ein Mitglied einer rechtsextremen Miliz zu mehr als 7 Jahren Gefängnis verurteilt worden - die bisher höchste Freiheitsstrafe bei der Aufarbeitung des 6. Jänner 2021. Bundesrichterin Dabney Friedrich verhängte am Montag in Washington eine 87-monatige Haftstrafe gegen Guy Reffitt von der Miliz Three Percenters.