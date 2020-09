Süd-Tiroler Freiheit kandidiert in Bruneck

Die Süd-Tiroler Freiheit stellt sich auch in Bruneck der Wahl zum Gemeinderat. Die Kandidaten werden an den nächsten Wochenenden jeweils samstags und am Wahlwochenende am Freitag mit einem Stand am Gilmplatz für interessierte Bürger vertreten sein.