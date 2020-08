Süd-Tiroler Freiheit präsentiert Kandidaten für Lana

Im Rahmen der Pressekonferenz hat das amtierende Gemeinderatsmitglied Peter Gruber zunächst auf die letzten 10 Jahre der Gemeindepolitik in Lana zurückgeblickt. 2010 ist die Süd-Tiroler Freiheit erstmals in Lana bei Gemeinderatswahlen angetreten und konnte auf Anhieb einen Sitz erobern. 2015 schaffte man 2 Mandate. „An diese Ergebnisse wollen wir 2020 anknüpfen und weiterwachsen“, zeigt sich Peter Gruber zuversichtlich.„Wir haben in den letzten Jahren gute Oppositionsarbeit geleistet. Durch zahlreiche Anfragen und Beschlussanträge haben wir unsere Kontrollfunktion ausgeübt und uns aktiv in die Lananer Gemeindepolitik eingebracht“, so Gruber.Die Süd-Tiroler Freiheit tritt mit einem breiten Wahlprogramm an. Themen reichen von Familie, Jugend, Bildung und Ehrenamt über Wirtschaft, Arbeit und Wohnen bis hin zu Natur- und Umweltschutz, sowie zu den Bereichen Sicherheit und Einwanderung. Bei all diesen Themenbereichen stehe die Heimatverbundenheit, die Kultur und die Tradition im Vordergrund.Die 8 Kandidaten der Süd-Tiroler Freiheit in Lana sind im Schnitt 35 Jahre alt und kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens.Auf der Kandidatenliste befinden sich Peter Gruber, Philipp Holzner, Gerda Unterholzner, Armin Mores, Arno Rautscher und Miriam Michaeler. 3 der Kandidaten sind bereits bei den letzten Wahlen angetreten, alle anderen sind neu dazugekommen. Auf der Liste kandidieren auch die beiden unabhängige Kandidaten Stefan Taber und Stefan Bacher.

stol