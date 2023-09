Süd-Tiroler Freiheit: Zwist wegen Listenplatz Nr. 3

Sven Knoll - Foto: © Süd-Tiroler Freiheit

Generationenwechsel versäumt

Bei den Landtagswahlen trete die Bewegung nun erneut mit den gleichen 3 Leuten an der Spitze an – mit Sven Knoll, Myriam Atz Tammerle und Bernhard Zimmerhofer. Die Jugend sei zu wenig sichtbar, kritisiert der Olanger Gemeinderat. Sowohl Sven Knoll als auch Bernhard Zimmerhofer weisen diese Kritik zurück.Matthias Hofer scheint auf der 30 Namen umfassenden Kandidatenliste der Süd-Tiroler Freiheit für die Landtagswahlen am 22. Oktober nicht auf – er tritt nicht an. Bei den Landtagswahlen 2018 hatte der Olanger als Kandidat der Süd-Tiroler Freiheit noch 2200 Stimmen auf sich vereinen können – und kam innerhalb der Bewegung damit auf Platz 5 – in den Landtag zogen Sven Knoll und Myriam Atz Tammerle ein, Bernhard Zimmerhofer erhielt als Dritter 3324 Stimmen und scheiterte knapp.Matthias Hofer wurde im Hinblick auf die Landtagswahlen am 22. Oktober angeboten, dass er Spitzenkandidat des Bezirkes Pustertal werden würde. „Das hätte für mich gepasst“, sagt Hofer. Zudem hätte er sich aber Listenplatz 3 erwartet – schließlich war das Pustertal 2018 der stimmenstärkste Bezirk der Süd-Tiroler Freiheit, argumentiert Hofer. Listenplatz 3 sollte aber Bernhard Zimmerhofer erhalten und Hofer „nur“ Platz 4. Damit war der Olanger nicht einverstanden.Hofer bemängelt, dass es versäumt worden sei, im Pustertal den Generationenwechsel zu vollziehen. Wenn man als Bewegung nicht den Fokus auch auf neue Gesichter lege, dann trete man auf der Stelle. Ziel müsse es sein, zu wachsen. Er sei menschlich enttäuscht, werde der Bewegung aber weiterhin treu bleiben, kündigt Hofer an.Sowohl Sven Knoll als auch Bernhard Zimmerhofer berichten, dass sich Hofer für Platz 3 auf der Landtagsliste gar nicht beworben habe, obwohl er die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Knoll kündigt nun eine Aussprache mit Hofer an – „das klären wir intern“.