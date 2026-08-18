Das grundlegende Ziel der jährlichen Militärübungen bestehe nicht darin, „jemanden als Gegner zu betrachten“, betonte Lee laut einer Mitteilung seines Büros. Vielmehr gehe es darum, „den Alltag der Bevölkerung in Sicherheit und Frieden zu gewährleisten“.<BR \/><BR \/>Japans Verteidigungsminister Shinjiro Koizumi mahnte bei einem Besuch in Australien eine Fortsetzung der gemeinsamen Sicherheitszusammenarbeit mit Washington und Seoul an. Die Kooperation zwischen Japan, den USA und Südkorea sei „entscheidend für den Frieden und die Stabilität in der Region“, sagte Koizumi. Der australische Verteidigungsminister Richard Marles sagte, sein Land sei „sehr besorgt über Nordkoreas Atomprogramm sowie dessen Raketenprogramm“.<BR \/><BR \/>Trump hatte am Sonntag angekündigt, die Militärübungen seines Landes mit Südkorea „wesentlich“ verringern zu wollen. Die gemeinsamen Manöver seien „nicht nur kostenintensiv, wobei viele dieser Kosten von den USA bezahlt werden (wie üblich!)“, erklärte Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. Darüber hinaus seien die Übungen auch ein Signal, das „total unangemessen und feindlich“ gegenüber Nordkorea sei.<BR \/><BR \/>Der US-Präsident betonte weiter, während seiner Präsidentschaft habe sich Nordkorea „nicht bedrohlich“, sondern „respektvoll“ verhalten. Angesichts seiner „sehr guten Beziehung“ zu Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sei er „nicht glücklich über die Tatsache, dass die USA vor langer Zeit eingewilligt haben, sich an gemeinsamen Militärübungen mit Südkorea zu beteiligen“.<BR \/><BR \/>Am Montag dann deutete Trump neue Kontakte mit Kim an. Auf die Frage, warum Nordkoreas Machthaber nicht auf seine jüngst geäußerten Gesprächswünsche reagiert habe, sagte Trump vor Reportern im Oval Office: „Woher wissen Sie, dass er nicht geantwortet hat?“ Als er weiter gedrängt wurde, ob Kim tatsächlich geantwortet habe, antwortete Trump: „Ja, hat er.“<BR \/><BR \/>Als er gefragt wurde, in welchem Stadium sich die Gespräche mit Kim befänden, sagte Trump: „Es ist sehr positiv.“ Der US-Präsident nannte jedoch keine weiteren Details. Seine Ankündigung zur Reduzierung der gemeinsamen Manöver mit Südkorea war in den USA parteiübergreifend sowohl innerhalb seiner Republikaner als auch von den oppositionellen Demokraten kritisiert worden.