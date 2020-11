Südtirol doch nur „gelb“

Im Kampf gegen die zweite Corona-Welle hat die Regierung in Rom Italien in 3 Risikozonen eingestuft und erlässt Teil-Lockdowns für besonders gefährdete Gebiete.Als rote Zonen eingestuft wurden die 4 Regionen Lombardei, Aosta, Kalabrien und Piemont. In diesen Regionen gelten ab Freitag strenge Einschränkungen.Südtirol wurde den ganzen Tag über als rot gehandelt, auch Insider rechneten fest damit, dass Südtirol rote Zone werden würde. Kurz nach 20 Uhr dann die Bekanntgabe durch Ministerpräsident Giuseppe Conte: Südtirol wird nicht rot, sondern gelb.Unabhängig von der Einstufung Südtirols gilt weiterhin die Südtiroler Verordnung. Zusätzlich – so sieht es das Ministerialdekret nicht nur für die roten, sondern auch für die gelben Zonen vor, dürfen die Provinzgrenzen nicht mehr übertreten werden. Wie berichtet gelten in Südtirol seit Mitternacht bereits eigene strenge Regeln, die teilweise deckungsgleich mit dem Ministerialdekret sind, teils aber auch strenger. Ab heute Abend gilt die Ausgangssperre ab 20 Uhr und ist damit strenger als von Italien vorgegeben. Wenn man nach 20 Uhr aus notwendigen Gründen unterwegs ist, muss man eine Eigenerklärung mitführen.Zusätzlich hat die Landesregierung einige Gemeinden, darunter auch die Landeshauptstadt Bozen, als Hochrisikogebiete eingestuft, in denen noch rigorosere Regeln gelten als im restlichen Landesgebiet.

stol