<BR \/>Ziel sei es, Alternativen zum Auto im Alltag attraktiver zu machen, teilt das Mobilitätsressort in einer Aussendung mit. Jeder zweite täglich in Südtirol zurückgelegte Weg ist kürzer als fünf Kilometer, zwei Drittel der Wege sind kürzer als zehn Kilometer. Rund 15 Prozent der täglichen Strecken werden derzeit mit dem Fahrrad oder E-Bike bewältigt. Laut Klimaplan und den Mobilitätsstrategien des Landes soll dieser Anteil bis 2030 auf mindestens 20 Prozent steigen. Für Betriebe übernimmt das Land bis zu 40 Prozent der Kosten für Fahrräder und E-Bikes für Mitarbeitende. <BR \/><BR \/>Für Fahrradständer, Abstellanlagen und Überdachungen beträgt der Beitrag bis zu 50 Prozent, bei öffentlich zugänglichen Anlagen bis zu 75 Prozent. Auch E-Carsharing-Fahrzeuge werden mit bis zu 50 Prozent gefördert, sofern sie außerhalb der Betriebszeiten der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Für Mehrfamilienhäuser gibt es Beiträge von bis zu 50 Prozent für sichere Fahrradabstellplätze und gemeinsam genutzte Elektrofahrzeuge. "Wir wollen den Menschen nicht vorschreiben, wie sie unterwegs sein sollen, sondern gute Alternativen schaffen", erklärte Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.