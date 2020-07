Südtirol geht eigenen Weg weiter – trotz Verlängerung des Notstandes

Mit dem Ja aus Senat und Kammer ist es nun beschlossene Sache: Der Notstand in Italien wird bis 15. Oktober verlängert (siehe auch Bericht S. 3). In Südtirol sieht man die Angelegenheit mit gemischten Gefühlen und will auch weiterhin eigene Wege gehen – „wenn nötig“, sagt SVP-Obmann Philipp Achammer. Das Tagblatt Dolomiten hat mit Vertretern der Politik und der Gewerkschaften gesprochen.