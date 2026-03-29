Insgesamt 32 Hauptleute sind nach den Wahlen der Kommandantschaften neu. <BR \/>Die beiden jüngsten Hauptmänner sind nun <b>Markus Warasin<\/b> von der Schützenkompanie Mölten und <b>Matthias Gatscher<\/b> (Kompanie Gargazon) mit jeweils 24 Jahren, die beiden ältesten hingegen <b>Roland Spitaler<\/b> (72) von der Kompanie Bozen und <b>Franz Winkler<\/b> (70) von der Kompanie Wangen. Drittältester Hauptmann im Land ist <b>Stefan Gutweniger<\/b> (69, Kompanie Algund), der 2022 bei der Wahl zum Landeskommandanten knapp unterlegen war. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1294134_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Markus Warasin, geboren im Juni 2001 und von Beruf Elektriker, ist der allerjüngste unter den 139 Hauptleuten. „Mein Ur-Opa hat die Schützenkompanie Völser Aicha gegründet. Bei den Schützen – da tust du etwas fürs Land. Ich war bei vielen Vereinen – und die Schützen haben mich am meisten begeistert“, erzählt der Möltner. Sein Vorgänger Roland Unterkofler hat ihn als Hauptmann vorgeschlagen. „Ich habe es mir gerne angetan – es ist aber auch viel Arbeit“, meint Warasin.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1294137_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Matthias Gatscher, geboren im April 2001, zweitjüngster Hauptmann in Südtirol, ist von Beruf Obstbauer. Schütze ist er seit etwa sechs Jahren. „Schützen, Tradition und Heimat haben mir immer schon gefallen – deshalb bin ich beigetreten“, erzählt Gatscher. Drei Jahre war er bereits Stellvertreter von Gründungshauptmann Hans Staffler. Der wollte nicht mehr weitermachen und nun ist Gatscher in seine Fußstapfen getreten. <BR \/>Der Hauptmann führt den Vorsitz in der Hauptversammlung und in der Kommandantschaft, vertritt die Kompanie nach außen und befehligt bei Ausrückungen. An seiner Tracht sind drei Goldsterne links und rechts angeheftet.