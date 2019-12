„Südtirol ins Koalitionsprogramm“

In Wien gehen die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen in die entscheidende (Schluss-) Phase. Grund genug für SVP-Obmann Philipp Achammer, sich persönlich zu versichern, dass Südtirol auch im neuen Parteien-Führungsduo „Herzensanliegen“ bleibt. Das berichten die „Dolomiten“ am Montag.