Südtirol investiert 800 Millionen Euro in Sanität

Wie Landeshauptmann Arno Kompatscher erläuterte, seien 610 Millionen Euro für das neue Krankenhaus in Bozen bereits finanziert. Dieses Geld werde für die neue Klinik, eine Energieanlage und die Renovierung des alten Krankenhausgebäudes eingesetzt.Zudem sollen Arbeiten am Mutter-Baby-Zentrum – wie ein Logistiksystem – eine Telefonzentrale und eine einheitliche Beschilderung für alle Krankenhäuser in Südtirol abgeschlossen werden.In Meran soll die Geriatrieabteilung renoviert werden, in Schlanders entstehen in den kommenden Jahren 7 neue Intensivbetten, die mit Mitteln aus dem europäischen Wiederaufbaufonds finanziert werden. Im Sterzinger Krankenhaus sind Arbeiten im gesamten ersten Stock geplant, in Bruneck im Gebäude A.