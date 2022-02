Südtirol ist ab heute wieder „weiß“

Es gibt dieser Tage auch gute Nachrichten. Zumindest an der Corona-Front scheint sich die Lage allmählich zu bessern: Seit dem heutigen Montag ist Südtirol wieder „weiße Zone“, also die niedrigste Risikoeinstufung, die das italienische Gesundheitsministerium verhängt.Interessant: Südtirol hat italienweit die höchste Wocheninzidenz. Da aber nicht nur die Zahl der Neuinfektionen in die Bewertung der Risikoeinstufung miteinfließt, sondern auch die Zahl der Intensivpatienten und der Krankenhausbelegung mit Corona-Patienten, dürften die letzteren 2 Faktoren den Ausschlag für die Neueinstufung gegeben haben. Am Montag wurden in Südtirol 194 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt: 6 mittels PCR-Abstrich und 188 mittels Antigen-Schnelltest. 2 Corona-Patienten befinden sich auf der Intensivstation. Die Wocheninzidenz sinkt von 720 auf 695.

sor