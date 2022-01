„Südtirol könnte in kommenden Wochen in endemischere Phase eintreten“

Mit 4223 Neuinfektionen hat es in Südtirol am Dienstag einen neuen Negativrekord gegeben. Nichtsdestotrotz glaubt Landeshauptmann Arno Kompatscher, dass Südtirol vielleicht schon in den kommenden Wochen in eine „endemischere Phase“ eintreten könnte.