Südtirol, Nordtirol und Bayern einigen sich auf „Slot“ am Brenner

Ob Deutschland und Italien zustimmen, ist mehr als ungewiss

„Wir haben einige Jahre Funkstelle gehabt. Jetzt senden wir ein wichtiges Signal“

So soll das „Slot-System“ funktionieren

Mit dem Verkehrsmanagementsystem soll das sogenannte Lkw-„Slot-System“ implementiert werden, wobei Termine für die Durchfahrt gebucht werden.Freilich können die 3 Länder ein solches Verkehrsmanagementsystem nicht im „Alleingang“ beschließen und umsetzen, dies fällt in die hoheitliche Zuständigkeit der Nationalstaaten, in diesem Fall Österreich, Deutschland und Italien. Laut Experten ist ein Staatsvertrag notwendig. Österreich signalisierte Zustimmung, aber ob Deutschland und Italien dem zustimmen, ist mehr als ungewiss.Mattle meinte bei der gemeinsamen Pressekonferenz nach dem Treffen, dass es sich um eine Erklärung handle, die „wegweisend“ für die Zukunft sei. Es gehe jetzt darum, „gestaltend und steuernd“ einzugreifen und zu erreichen, dass es auf keiner Seite mehr zu einem großen Stau komme. „Wir brauchen die Staaten. Wir können das nicht alleine stemmen. Das ist ein erster, massiver Anstoß“, appellierte Mattle an die Nationalstaaten und sprach von einer „Entzerrung“ durch das neue System.Dass das „Slot-System“ - es war grundsätzlich bereits 2019 in einem Abkommen zwischen Berlin und Wien paktiert worden war, damals hatte die CSU mit Andreas Scheuer den Verkehrsminister gestellt - noch nicht umgesetzt ist, führte Söder auf diplomatische Spannungen zwischen Bayern und dem Bundesland Tirol zurück.Man könne zwar in eine Richtung „funken, aber wenn der Apparat ausgeschaltet ist, bringt das nichts“, meinte er. „Wir haben einige Jahre Funkstelle gehabt. Jetzt senden wir ein wichtiges Signal“, erklärte er und ergänzte: „Das ist ein Angebot für eine Lösung an die Nationalstaaten. Das ist eine echte Chance.“Sollten die Nationalstaaten dies nicht umsetzen wollen, dann würden diese die Verantwortung dafür tragen: „Dann liegt die Verantwortung nicht mehr bei uns.“ Man werde jedenfalls für das „Slot-System“ werben, es handle sich um eine „faire, gute Lösung.“ Mit der Erklärung in Kufstein gebe man den „Startschuss für die Weiterentwicklung des Systems“, so Söder, der von der „buchbaren Autobahn“ schwärmte.Bei dem „Slot-System“ handelt es sich um buchbare Lkw-Fahrten. Damit sollen Frächter und Speditionen Slots (Termine) für Lkw-Gütertransporte zwischen Rosenheim und Trient buchen und so die Verkehrsströme entzerrt bzw. besser verwaltet werden. Ist die Kapazitätsgrenze erreicht, muss entweder auf die Schiene oder auf einen anderen Tag umdisponiert werden, hatte es ursprünglich geheißen. Ende vergangenen Jahres hatte eine von Südtirol in Auftrag gegebene Studie dem Slot-System sowohl rechtliche als auch technische Machbarkeit attestiert.