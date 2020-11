„Südtirol testet“: Positive Bilanz - Fast 350.000 Getestete

Die Aktion „Südtirol testet“ läuft noch bis Mittwoch, 25. November mit den Tests bei teilnehmenden Haus- und Basiskinderärzten und Apotheken weiter. Insgesamt 348.982 Personen (62,9 Prozent der Bevölkerung) haben sich bisher dem Corona-Schnelltest unterzogen. Bei 3302 Personen (0,9 Prozent) wies der Antigen-Test das Coronavirus Sars-CoV-2 nach.In der Pressekonferenz am Montag zogen Landeshauptmann Arno Kompatscher, Gesundheitslandesrat Thomas Widmann, Bevölkerungsschutzlandesrat Arnold Schuler und der Projektleiter der Aktion „Südtirol testet“ Patrick Franzoni eine positive Bilanz zur Aktion.Viele Folgeansteckungen könnten nun vermieden werden, indem die über 3000 positiv Getesteten insoliert werden. Jetzt gelte es zu definieren, welche Lockerungen möglich seien, allerdings in kleinen Schritten, betonten die Pressekonferenzteilnehmer. Auch Biostatistiker Markus Falk hat gegenüber STOL erklärt, dass man spätestens in der nächsten Woche aufmachen könne. Alle Anwesenden riefen dazu auf, weiterhin die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen zu beachten, also weiter Mund-Nasenschutz zu tragen, Abstand zu halten, häufig die Hände zu waschen, Treffen mit Menschen aus anderen Haushalten zu vermeiden und die Vorgaben der Verordnung einzuhalten. Dies gelte vor allem auch bei negativem Testergebnis.

stol