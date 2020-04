„Mehr Autonomie in Phase 2“: Südtirol und Trentino gehen gemeinsamen Weg

Das geeignete Instrument zur Erfüllung dieser Forderung bestehe in einem Landesgesetz, das so schnell als möglich auf die Beine gestellt und in beiden Landtagen diskutiert werden soll, so die SVP in einer Aussendung.„ Dies würde eine Stärkung der rechtlichen Grundlage darstellen, die es beiden Provinzen ermöglichen wird, eine frühzeitige Wiederaufnahme bestimmter wirtschaftlicher Aktivitäten sowie eine schnellstmögliche Unterstützung der Familien in der Kinderbetreuung zu garantieren.“

