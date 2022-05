Südtirol und Trentino haben künftig 2 Räte in der Kontrollsektion des Rechnungshofs

Landeshauptmann Arno Kompatscher hat am Donnerstag in Rom im Palazzo Chigi an der Sitzung des Ministerrats teilgenommen. Dieser hat eine Durchführungsverordnung verabschiedet, die vorsieht, dass der Südtiroler und der Trentiner Landtag nicht nur einen, sondern 2 Räte in die Kontrollsektion des Rechnungshofs entsenden können. Es handelt sich um die Mitglieder der Kontrollsektion (die sich mit der Analyse der Haushalte befassen), nicht um jene der regionalen Staatsanwaltschaft oder der Rechtsprechungssektion.