Südtirol verschärft Corona-Regeln: Das sind die neuen Maßnahmen

Die neue, am Donnerstagabend von Landeshauptmann Arno Kompatscher unterzeichnete Verordnung Nr. 3/2021 sieht – zusätzlich zu den aktuell geltenden Regeln – vor,Der Verkauf von Produkten zum Mitnehmen bleibt von 5 bis 22 Uhr unter den bekannten Voraussetzungen (darunter Vermeidung von Menschenansammlungen) gestattet. Der Verkauf von Getränken zum Mitnehmen bleibt weiterhin nur bis 18 Uhr gestattet. Kantinen (Mensen) und die durchgehenden Cateringdienste auf Vertragsbasis dürfen ihre Tätigkeit fortführen. Die Verordnung enthält auch Präzisierungen zur Skilehrerausbildung, zum „Personal Training“ sowie zur Verwaltungstätigkeit der Agrargemeinschaften und Eigenverwaltungen bürgerlicher Nutzungsgüter.Es gilt die generelle Empfehlung an die Bevölkerung, künftig FFP2-Masken zum Schutz der Atemwege zu tragen, vor allem in jenen Fällen, in welchen aufgrund der besonderen Umstände oder der Beschaffenheit des Ortes das Risiko einer Ansteckung höher ist.Eine weitere Empfehlung gilt der Vermeidung des Empfangs von haushaltsfremden Personen in der eigenen Wohnung. Davon ausgenommen sind berufliche und sonstige dringliche Erfordernisse.Die Mitglieder der Landesregierung legen Wert auf die Feststellung, dass dieser Verordnung eine einhellige Entscheidung vorausgegangen ist. Die Entscheidung wurde auf Grundlage einer ausführlichen Diskussion über die vorhandenen Möglichkeiten und Risiken sowie des Abwägens aller Optionen getroffen. Im Vorfeld der Diskussion waren keinerlei Zusagen gegenüber der römischen Regierung gemacht worden, heißt es in einer Presseaussendung des Landes.

lpa/stol