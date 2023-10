Südtirol wählt: STOL berichtet LIVE

In der Nacht: Liveticker, Ergebnisse, Analysen

Ab 6 Uhr: Live-Videoübertragung aus dem Palais Widmann

Ab 15 Uhr: Live-Video-Elefantenrunde mit den Spitzenpolitikern

Wer schafft es in den Landtag? Wer fliegt raus? Gibt es einen Dämpfer für die Regierenden – oder nicht? Wie schlagen sich die systemkritischen Kleinstparteien? Vieles ist offen vor dieser Wahl.Die STOL-Redaktion berichtet am Sonntag ab Schließung der Wahllokale, damit Sie nichts verpassen: Ab 21 Uhr ist unsere Redaktion voll besetzt – die ganze Nacht über. In Echtzeit hält ein Team von STOL- und „Dolomiten“-Redakteuren Sie über den aktuellen Stand der Auszählung auf dem Laufenden.Noch in der Nacht gibt es auf STOL einen Liveticker zu den neusten Zahlen aus den Wahllokalen, erste Analysen, Grafiken und Gegenüberstellungen mit den Vorjahren – LIVE und ohne Unterbrechung, bis am Morgen die endgültigen Ergebnisse feststehen.Ab 6 Uhr bezieht das STOL-Team um STOL-Ressortleiter Arnold Sorg, Videoredakteur Ivo Zorzi und STOL-Redakteurin Katrin Niedermair Aufstellung im Palais Widmann: Mit Politikern und Beobachtern werden sie für Sie im Video-Livestream die Ergebnisse analysieren und einordnen.Am Nachmittag, ab 15 Uhr, laden STOL und die „Dolomiten“ dann zur großen Elefantenrunde mit den Spitzenvertretern der Parteien – direkt aus dem Landtag: Welche Parteien könnten den Sprung in die Landesregierung schaffen? Wer muss den Hut nehmen? Diese und ähnliche Fragen diskutieren die politischen Schwergewichte des Landes mit „Dolomiten“-Chefredakteur Toni Ebner und STOL-Ressortleiter Arnold Sorg. STOL überträgt die Video-Diskussion LIVE.