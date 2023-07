Südtirol will Eigenständigkeit im Ehrenamt sichern

„Südtirol hat die vom staatlichen Gesetzgeber initiierte Reform bereits im Vorfeld mit einer gewissen Distanz betrachtet und war und ist darauf bedacht, die eigene Gestaltungshoheit in einem für unser Land so zentralen Bereich zu verteidigen“, sagte Kompatscher zu den Vertretern der Dachverbände.Der Landeshauptmann verwies auf die „Südtiroler Handschrift“ im Kodex des Dritten Sektors, die eine Anhebung der Schwellenwerte anpeilt: Vereine sollten bei bis zu Jahreseinnahmen von 500.000 Euro die vereinfachte Rechnungslegung nach Kassaprinzip anwenden können.Man mache sich für die Berücksichtigung der Funktion auf Landesebene tätiger Verbände von Vereinen, für die Halbierung der Verwaltungsstrafen und für den Ausbau steuerfreier Tätigkeiten der ehrenamtlichen Organisationen stark. 2 weitere Vorschläge betreffen zum einen Vereine ohne Gewinnabsichten, die sich nicht in das Einheitsregister des Dritten Sektors eintragen lassen. Diese sollten weiterhin das Pauschalsystem bei der Besteuerung gewerblicher Einkünfte nutzen können.Auf die Umsetzung der Reform gingen die Direktorin des Amtes für Außenbeziehungen und Ehrenamt, Judith Notdurfter, und der Leiter des Dienstleistungszentrums für das Ehrenamt, Ulrich Seitz, ein. Derzeit sind 2221 Körperschaften im staatlichen Einheitsregister des Dritten Sektors in Südtirol eingetragen, 218 Vereine wurden abgelehnt oder gestrichen, für 280 läuft das Eintragungsverfahren noch.