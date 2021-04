Südtirol will Lokale öffnen: Kann Rom noch alles blockieren?

Ab 26. April sollen Bars und Restaurants in Südtirol ihre Gäste auch in den Innenräumen bewirten dürfen – für Rom kommt das aber nicht in Frage. Wie stehen die Chancen, dass das Land den Alleingang schafft? Und kann der von Südtirol geplante Grüne Pass tatsächlich starten? Die Hintergründe.