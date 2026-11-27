Am Rande des 19. UN-Forums für Minderheitenfragen in Genf hat Landeshauptmann Arno Kompatscher Gespräche mit Luigi Maria Vignali, seit Jänner Ständiger Vertreter Italiens bei den Vereinten Nationen in Genf, und mit Peggy Hicks, Direktorin der Abteilung für thematische Fragen und Sonderverfahren im UN-Hochkommissariat für Menschenrechte (OHCHR), geführt. <BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt stand das geplante Minderheitenzentrum in Bozen, für das Kompatscher eine enge Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen anstrebt. Landeshauptmann Arno Kompatscher erläuterte beiden Gesprächspartnern den Stand des Vorhabens. <BR \/><BR \/>„Südtirol hat selbst von der Unterstützung der internationalen Gemeinschaft profitiert“, sagte Kompatscher. Das geplante Zentrum in Bozen solle in enger Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen einen Ort schaffen, an dem Südtirol seine Erfahrung weitergeben und zugleich von anderen Minderheiten lernen könne.<BR \/><BR \/>Das Minderheitenzentrum in Bozen soll in enger Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen zu einem Ort des internationalen Austauschs über Autonomie und Minderheitenschutz werden. Am Freitag findet in Genf eine Konsultation zur geplanten Dauerausstellung des Centre for Autonomy and Minority Protection statt, an der Minderheitenkünstler und das Gewinnerteam der Student Minority Projects Challenge teilnehmen.