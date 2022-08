Südtiroler Freiheit zeigt Giorgia Meloni an

„ Die Videos von Giorgia Meloni, in denen diese den faschistischen Diktator Benito Mussolini als guten Politiker bezeichnet und die Süd-Tiroler über den Brenner verjagen möchte, wenn sie sich nicht als Italiener fühlen wollen, sind eine ungeheuerliche Entgleisung“, heißt es in einer Aussendung der Südtiroler Freiheit.„Gerade wir Tiroler Politiker dürfen nicht schweigen, denn Nord-, Ost- und Südtirol haben leidvoll erfahren müssen, was Faschismus und Nationalsozialismus in unserem Land angerichtet haben. Mit der Anzeige möchten wir die Öffentlichkeit daher aufrütteln, wie man in Italien mit der Verherrlichung von Faschismus und der Missachtung von Minderheitenrechten umgeht“, heißt es in der Aussendung.„Die gemeinsame Anzeige wird noch heute bei der Staatsanwaltschaft in Bozen hinterlegt. Gemeinsam sagen wir klar und deutlich nein zu diesen Entwicklungen.“