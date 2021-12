Südtiroler Landeshaushalt 2022 in Nachtsitzung genehmigt

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat der Südtiroler Landtag den Landeshaushalt 2022 genehmigt. Landeshauptmann und Finanzlandesrat Arno Kompatscher betont, dass der Landeshaushalt die Basis für die Arbeit im neuen Jahr und Voraussetzung für die vielen Maßnahmen, Dienste und Tätigkeiten der Landesverwaltung sei. 2022 stehen dafür 6,533 Milliarden Euro zur Verfügung. „Das ist eine gute Grundlage, um Südtirol autonom zu verwalten und zu gestalten“, unterstreicht Kompatscher.Der Landeshauptmann erinnert an die schwierigen Finanzverhandlungen mit Rom: „Letztlich konnten wir sie erfolgreich abschließen und so die Voraussetzungen für einen gut ausgestatteten Haushalt schaffen. Damit können wir die Kernleistungen finanzieren, wenngleich in einigen Bereichen mit dem Nachtragshaushalt nachgebessert werden muss, da der Haushalt trotz seines Umfangs knapp ist.“Kompatscher blickt auf eine intensive und schwierige Debatte im Landtag zurück. Vor allem 3 Themen seien besonders oft zur Sprache gekommen: Pandemie, Nachhaltigkeit und der Haushalt selbst. Die Redebeiträge zur Pandemie hätten gezeigt, dass man derzeit einen breiten Vertrauensverlust erlebe, der die Politik und Medien ebenso wie die Wissenschaft und Institutionen betreffe.Zur Nachhaltigkeit sagt der Landeshauptmann: „Ja, hier werden wir mutige Entscheidungen brauchen, und zwar im Großen bei den Landesplänen wie dem Klimaplan, wo wir ein demokratisches Verfahren anbieten und auch aus der Haushaltsdebatte in diesem Haus viel mitnehmen können.“ Zum anderen sei Nachhaltigkeit auch die Politik der vielen kleinen Schritte. Insgesamt stellt Kompatscher fest: „Einhelligkeit wird es nie geben, aber ich orte auch im Landtag einen Grundkonsens zur Nachhaltigkeit.“Der Landeshaushalt falle in eine Zeit, in der Europa über den „Green Deal“ und der Staat über den „Wiederaufbaufonds“ (PNRR) viele Mittel bereitstellen werden, um eine Wende in Richtung Nachhaltigkeit einzuleiten. Diese Chance zu ergreifen, werde eine große Herausforderung, die mit viel Arbeit verbunden sei, so Kompatscher abschließend.

lpa/stol