Südtiroler Nahost-Experte: „Lage ist sehr gefährlich“

Der Nahe Osten steht in Flammen – wieder einmal. In einem Interview mit Südtirol Online erklärt der aus Nals stammende Israel-Experte Hannes Pichler die Hintergründe der neuen Eskalation. Der 30-Jährige lebt und arbeitet in Berlin, wo er als außenpolitischer Berater eines CSU-Außenpolitikers im Deutschen Bundestag tätig ist.