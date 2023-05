Südtiroler Parlamentarier loben „fruchtbares Treffen“ mit Nehammer

Autonomie als Basis der italienisch-österreichischen Freundschaft

„Es war ein sehr fruchtbares Treffen, das einmal mehr die intensive Zusammenarbeit und die ständige Aufmerksamkeit Österreichs für den Schutz unserer Autonomie, bekräftigt hat“, hieß es in einer Presseaussendung der Südtiroler Parlamentarier am Mittwoch.Am Treffen beteiligten sich die SVP-Parlamentarier Julia Unterberger, Renate Gebhard, Meinhard Durnwalder und Dieter Steger. Anwesend war auch der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher. „Wir haben verschiedene Themen angesprochen und dem Bundeskanzler unsere parlamentarische Tätigkeit erläutert. Außerdem haben wir über Fragen berichtet, die Südtirol betreffen, die wir zur Zeit mit den verschiedenen Ministerien diskutieren“, hieß es.Nehammer hat am Dienstag die italienische Premierministerin Giorgia Meloni getroffen. Bereits vor dem Gespräch mit Meloni waren Kompatscher und SVP-Obmann Philipp Achammer in Rom mit Nehammer zusammengekommen. Dabei hatten sie ihm Südtirols autonomiepolitische Ziele dargelegt.Die Südtirol-Autonomie bezeichneten Nehammer und Meloni bei der gemeinsamen Pressekonferenz nach dem Arbeitstreffen als wichtige Basis der italienisch-österreichischen Freundschaft. Beide lobten die Umsetzung der Autonomie; Meloni erklärte, Südtirol sei ein Beispiel dafür, wie Zusammenleben gelingen könne.Nehammer bezeichnete Südtirol als positives Beispiel für die ganze Welt; dabei sei die Schutzfunktion Österreich von besonderer Bedeutung. Meloni habe klar hervorgehoben, wie wichtig für die Regierung die Südtiroler Autonomie sei. „Dafür bin ich Ihnen besonders dankbar“, so Nehammer bei dem Statement mit Meloni.