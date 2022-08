Südtiroler Polizei: Rund 500 Migranten im Juli über den Brenner eingewandert

Rund 500 Migranten sind laut Südtiroler Polizeigewerkschaft im Juli illegal über den Brennerpass von Nordtirol nach Südtirol eingereist. Im gleichen Zeitraum sollen in der entgegengesetzten Richtung – also von Italien nach Österreich – nur 30 Personen bei der illegalen Grenzüberquerung von der österreichischen Polizei angehalten worden sein, teilte der Landessekretär der Polizeigewerkschaft Siulp, Mario Deriu, am Montag in einer Presseaussendung mit.