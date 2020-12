Südtiroler Studenten dürfen ohne Test zurück

Das große Problem für die Studenten war bisher, wie sie nach den Weihnachtsferien wieder nach Österreich zurückkehren können, ohne dort in Quarantäne zu müssen. Dazu zeichnet sich seit Mittwochabend eine Lösung ab.„Demnach werden Südtiroler Studenten, die mindestens ein Mal im Monat vom Studienort nach Hause fahren, als Berufspendler eingestuft – und als solche müssen sie bei der Einreise keinen negativen Test vorlegen, um die Quarantäne zu vermeiden“, sagt Landesrat Achammer.Nachdem er mehrfach auf eine Ausnahmeregelung für Südtiroler Studierende gedrängt hatte, bekam er gestern diese Zusage vom Wiener Innenministerium, welches seinerseits mit dem Gesundheitsministerium Rücksprache gehalten hat.Die Zusage scheint wasserdicht zu sein“, meint der Vorsitzende der Südtiroler HochschülerInnenschaft (sh.asus), Matthias von Wenzl. „Ich bin zuversichtlich, dass dies bei der Ausreise im Jänner auch klappt und die Information an die Grenzbeamten weitergegeben wird“, so von Wenzl. Es blieben ja noch mindestens 2 Wochen Zeit, die Sache definitiv zu klären.

