Südtiroler verzocken täglich Millionen, ab nun aber mit weniger Gewinn

Herr und Frau Südtiroler verzocken jeden Tag 2 Millionen Euro beim Glücksspiel. Künftig allerdings mit weniger Gewinn. Ab 1. Jänner wird am Spielautomat weniger ausbezahlt und bei Treffern bei Rubbellos & Co. eine höhere Glückspielsteuer eingehoben. „Ein Schritt in die richtige Richtung, der leider noch zu zahm ausgefallen ist“, sagt Primar Roger Pycha im Gespräch mit den „Dolomiten“.