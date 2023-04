Südtirols Bürgermeister fordern: Problemtiere sofort entnehmen

Die Bürgermeister des Etschtals und des Überetsch waren klar in ihren Aussagen nach dem Treffen mit Schuler: So könne es nicht weitergehen. Als Problemtiere klassifizierte Bären und auch Wölfe müssten rasch und unmittelbar entnommen werden, so der Tenor.Gleichzeitig forderten die Bürgermeister einen besseren Informationsfluss: Sobald sich ein Bär oder ein Wolf auf dem jeweiligen Gemeindegebiet aufhalte, müssten die Bürgermeister davon vom Land unmittelbar in Kenntnis gesetzt werden.Und zuguterletzt: Um das Problem mit den Großraubtieren in den Griff zu bekommen, sollte die Population von Wolf und Bär deutlich reduziert werden, betonten die Bürgermeister.Momentan würden sich in Südtirol 3 Bären aufhalten, sagte Landesrat Schuler.