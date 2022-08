Südtirols Kandidaten für Rom: So stehen ihre Chancen Südtirols Kandidaten für Rom: So stehen ihre Chancen

Die Kandidatenlisten bei der Parlamentswahl am 25. September sind hinterlegt – für einige bekannte Namen geht das Polit-Licht aus, für andere an. Unsere Analyse zeigt, wer ein Mandat in Kammer oder Senat schaffen dürfte, für wen es eng wird und welche Chancen die neuen Kandidaten auf den Listen haben.