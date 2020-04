Südtirols Phase 2: Innerhalb Mai soll fast alles wieder öffnen

Für Friseure, Schönheitspfleger und Fitnessstudios soll der Neustart am 11. Mai erfolgen. Am 18. Mai gingen in Südtirol Bars und Restaurants auf; die Hotels am 25. Mai.Diese Termine sind noch nicht offiziell, sondern wurden am Dienstag auf Regierungs- und Verbandsebene genannt.Obwohl die SVP-Leitung am Montag beschlossen hat, bei „Phase 2“ autonome Wege einzuschlagen, muss der Gesetzentwurf erst ausformuliert werden. Dazu holte man sich die Zustimmung des Partners Lega.

d/bv