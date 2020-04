Südtirols Phase 2: Wann die Betriebe aufsperren dürfen

So sieht der Plan für die Öffnung der einzelnen Branchen und Betriebe in Südtirol aus:Dersoll ab dem Inkrafttreten des Gesetzes wieder öffnen, also amdürfen amöffnen, also sogar noch eine Woche früher als zunächst von der Südtiroler Landesregierung geplant.dürfen ebenfallsarbeiten.Auch Museen dürfen amöffnen.und andere Beherbergungsbetriebe dürfen amöffnen.Laut dem römischen Dekret vom Sonntag darf der Detailhandel in Italien erst am 18. Mai öffnen, ebenso Museen, Bibliotheken und archäologische Stätten.Bars und Restaurants müssen demnach bis 1. Juni mit der Öffnung warten. Ebenso Friseure und Kosmetikstudios.Für die Beherbergungsbetriebe gibt es laut dem Conte-Dekret vom Sonntag derzeit noch gar keine klare Perspektive.Die SVP hatte bereits am Montag klar gemacht, dass dieser Weg für Südtirol nicht akzeptabel sei.

vs