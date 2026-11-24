Neue Fachrichtungen für Volkswirtschaft und zwei Zwergschulen unter Beobachtung: Die Landesregierung hat den Schulverteilungsplan für die kommenden fünf Jahre genehmigt. „In den Städten soll das Ganztagsangebot ausgebaut werden. Dies ist eine Frage der Chancengerechtigkeit. Es gibt immer mehr Situationen, in denen Kinder am Nachmittag Unterstützung brauchen“, sagt Landesrat Achammer.<BR \/><BR \/>Die Verteilungspläne der Schulen müssen im Sinne der geltenden gesetzlichen Bestimmungen alle fünf Jahre erneuert werden. Dabei orientiert sich die Landesregierung an den eigenen Vorgaben von 2006. Dort wird eine Schule mit 500 bis 900 Schülern als optimal eingestuft und die Mindestgröße mit 300 Schülern vorgegeben. Derzeit weisen 47 der 77 Schuldirektionen eine optimale Größe auf. Nur zwei Direktionen haben mehr als 900 Schüler. Die <b>Schulsprengel Graun und Nonsberg<\/b> weisen weniger als 300 Schüler auf. Da der Sprengel Graun aber die Erlebnisschule Langtaufers beinhaltet, bleibt er bestehen. Der Sprengel Nonsberg bleibt aufgrund seiner besonderen geografischen Lage aufrecht.<BR \/><BR \/>Die <b>Grundschulstelle Graun in Kurtatsch<\/b> und die <b>Grundschulstelle Wangen<\/b> am Ritten werden trotz geringer Schülerzahlen vorläufig beibehalten. „Sie bleiben aber unter Beobachtung“, so Landesrat Philipp Achammer. In Wangen gab es einen Jahrgang ohne Schüler. „Bei den Kleinschulen zählt aber nicht nur ein Jahr, sondern die langfristige Entwicklung“, so Achammer. In Graun gebe es fünf Schüler, was unter dem Richtwert liege, bei dem über eine Schließung nachgedacht wird. „Graun hat sich aber sehr bemüht, dass es wieder nach oben geht und es zählt die langfristige Perspektive“, so Achammer.<BR \/><b><BR \/>Im Schulsprengel Brixen\/Milland <\/b>wird die Grundschule Montessori gestrichen und als Landesschwerpunkt Montessori in die <b>Grundschule Brixen Tschurtschenthaler <\/b>integriert. <BR \/><BR \/>Folgende Änderungen sind an der Oberschule geplant: Am <b>Sozialwissenschaftlichen, Sprachen- und Kunstgymnasium Meran<\/b> wird der Schwerpunkt Volkswirtschaft eingeführt. Am <b>Oberschulzentrum Sterzing<\/b> soll das Sprachengymnasium gestrichen werden und ab dem Schuljahr 2027\/28 sukzessiv auslaufen. Im Gegenzug wird das Sozialwissenschaftliche Gymnasium mit Schwerpunkt Volkswirtschaft eingeführt.<BR \/><BR \/>Aufgenommen in den Verteilungsplan werden <b>Ganztagsangebote<\/b><b> in ausgewählten Grundschulen<\/b> in den größten Stadtgemeinden. „Wir bieten Ganztagsangebote, weil es eine Frage der Chancengerechtigkeit ist. Es gibt immer mehr Situationen, in denen Kinder am Nachmittag eine adäquate Unterstützung und mehr Förderung brauchen“, so Landesrat Achammer. Im italienischen Bereich gebe es schon jetzt mehr Ganztagsangebote. Diese dienen zudem der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, meint Achammer.