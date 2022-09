Südtirols Kandidaten und Spitzenpolitiker haben bereits gewählt

Landeshauptmann Arno Kompatscher und seine Frau Nadja.

Renate Gebhard<?ZP?>

Hans Heiss<?ZP?>

Franz Ploner

Manfred Mayr (rechts).

Ulli Mair<?ZP?><?ZP?>

Dieter Steger

18,19 Prozent der Wahlberechtigten in Südtirol haben bis 12 Uhr ihre Stimme für die Neuwahl des Parlaments abgegeben. Zum Vergleich: Bei den letzten Parlamentswahlen im Jahr 2018 gingen in Südtirol zu dieser Zeit 20,04 Prozent zur Wahl. Auf dem gesamten Staatsgebiet gingen bis 12 Uhr 19,21 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.Bereits in der Früh schritt Landeshauptmann Arno Kompatscher mit seiner Frau Nadja in Völs am Schlern zur Wahl.Bereits gewählt haben auch die Spitzenkandidaten im Wahlkreis Nord Renate Gebhard (SVP), Franz Ploner (Team K) und Hans Heiss (Grüne).Auch die Kandidaten im Wahlkreis Bozen-Unterland, Manfred Mayr (SVP), Ulli Mair (Freiheitliche), sowie Dieter Steger (SVP), der im regionalen Wahlkreis antritt haben ihre Stimme bereits abgegeben.