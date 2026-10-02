Die gesamtstaatliche Agentur für die Sicherheit der Eisenbahnen und der Straßen- und Autobahninfrastrukturen ANSFISA lud zu einer Tagung, bei der die Sicherheit auf Schiene und Straße im Mittelpunkt stand – und zu der über 120 Besucher kamen, darunter viele Experten.<h3>\r\nKompatscher: „Ereignisse immer dramatischer“<\/h3>Landeshauptmann Arno Kompatscher wies darauf hin, dass die Natur-Ereignisse, die zivilschutzrelevant sind, nicht nur häufiger werden, „sondern auch schwerwiegender und dramatischer“. „Ich bin neben Haushalts- auch Zivilschutzlandesrat. Wir geben inzwischen jährlich 100 Millionen Euro für Prävention aus – und wir müssen noch viel mehr tun. Eine resiliente Infrastruktur zu haben wird fundamental für unser Land.“<h3>\r\nAlfreider: Augenmerk auf Entwässerung<\/h3>Laut Landesrat Alfreider wird es die Herausforderung der Zukunft sein, dass die Entwässerung funktioniert. Der Schienennetzbetreiber RFI habe im Hinblick auf Olympia viele wichtige Maßnahmen gesetzt, um die Hänge entlang der Eisenbahn zu stabilisieren. Aber: Die Eisenbahnstruktur werde immer älter – und deshalb müsse mehr investiert werden, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Die vielen toten Bäume aufgrund des Borkenkäferbefalls seien zu einem bedeutenden Sicherheitsproblem geworden: „Denn ein gesunder Baum saugt bis zu 200 Liter Wasser am Tag auf“, erklärte Alfreider. <BR \/><BR \/>„Wenn solche Bäume wegfallen, dann landet dieses Wasser in den Hängen und diese generieren Muren. Das Wasser landet aber auch in den Bächen – und dann bekommen wir ein Hochwasser-Problem. Deshalb müssen wir den Wald wieder revitalisieren, damit das Wasser wieder aufgesaugt werden kann und nicht bei Unwettern direkt in die großen Gewässer fließt. Entlang von Eisack und Etsch könnte es sonst zu Hochwasser kommen.“ Eine Herausforderung der Zukunft werde es auch sein, bei gleichzeitigen Arbeiten den Eisenbahnbetrieb aufrecht zu erhalten. Und auch der Mitarbeiterschwund aufgrund von Pensionierungen werde im Eisenbahnsektor stark spürbar. <h3>\r\nAuch für EU-Kommissar steht Sicherheit ganz oben<\/h3>Sicherheit ist die Priorität Nummer Eins für Apostolos Tzitzikostas, EU-Kommissar für den nachhaltigen Verkehr: Dies betonte sein Vizekabinettchef Pierpaolo Settembri, der gestern zugeschaltet war. Regierungskommissärin Maddalena Travaglini hingegen wies darauf hin, wie wichtig Übungen seien, um den Ernstfall zu üben. <BR \/><BR \/>Laut dem Direktor der ANSFISA, Domenico Capomolla, hat die ANSFISA im vergangenen Jahr Inspektionen auf über 3500 Kilometer des Autobahn- und Straßennetzes durchgeführt, dabei seien 600 Bauwerke kontrolliert worden und etwa 50 Lokalaugenscheine zur Inspektion durchgeführt worden.<h3>\r\nÖkonomischer Vorteil darf nicht im Vordergrund stehen<\/h3>Ein zentrales Thema der Tagung war weiters die rechtliche Verantwortung von Führungskräften im Bereich von Verkehr, Autobahnen und Eisenbahnen in puncto Sicherheit. Der Turiner Staatsanwalt Roberto Sparagna betonte, dass der ökonomische Vorteil nie zu Lasten der Sicherheit gehen dürfe. <BR \/><BR \/>Unterstaatssekretär Alessandro Morelli wiederum zeigte sich überzeugt davon, dass der Brennerbasistunnel zur Hauptachse des Transports auf Schiene werde. Laut Alfreider soll die Planung für die Eisenbahnumfahrung Bozen (Karneid-Branzoll) innerhalb Ende des Jahres abgegeben werden – dann könne die Genehmigungsprozedur starten.<h3>\r\nA22-Konzession: 2. Phase frühestens ab Ende 2026<\/h3>Auch die Brennerautobahn-Konzession wurde kurz angesprochen: A22-Geschäftsführer Diego Cattoni geht davon aus, dass bis Ende des Jahres die erste Phase des Wettbewerbs abgeschlossen sein könnte. Dann wird feststehen, wer von den Bewerbern zur zweiten Phase zugelassen wird. Offiziell bekannt ist die Zahl der Bewerber bisher nicht. Laut Medienberichten sind es samt Brennerautobahn AG insgesamt vier.