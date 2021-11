Super Green Pass: Südtirol kündigt scharfe Kontrollen an – Fokus auf Pubs

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Dazu fand am Dienstagabend ein Treffen am Regierungskommissariat statt. „Allseits bestand Konsens, dass alle Bereiche zu kontrollieren sind“, sagt Landeshauptmann Arno Kompatscher. Die 2G-Regel gilt ab Montag u.a. für Gastlokale.„Besonderes Augenmerk ist bei Kontrollen auf Pubs mit lauter Musik zu richten, zu der sich die Gäste bewegen und kaum etwas anderes tun als in den geschlossenen Diskotheken“, so Kompatscher. Aufgrund einer Landesregelung, die Tanzaktivitäten untersagt, mussten Südtirols Diskos kürzlich wieder schließen. Nun gibt es aber Hoffnung für Betreiber und Nachtschwärmer. Nicht zu vernachlässigen seien auch Kontrollen in Betrieben. „Dort gilt wie bisher 3G. Wir wissen aber alle, dass nach wie vor viele Ungeimpfte ohne Test zur Arbeit kommen – und das geht einfach nicht“, so der Landeshauptmann.Derzeit bereitet vor allem auch die neue Virus-Variante Omikron Sorgen. Laut WHO stellt diese ein sehr hohes globales Risiko dar. In Italien wurden bereits Fälle bestätigt.

stol/dol/bv