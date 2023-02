Superbonus: Stop für die „Villen“-Verlängerung

Irpef: Mehr Zeit für Regionen, in denen gewählt wird

Nicht in Anspruch genommene Steuererleichterungen werden für den Tourismus umgewidmet

Das berichtet die Nachrichtenangentur Ansa mit Verweis auf parlamentarische Quellen am Rande der Arbeit der Senatsausschüsse für Verfassungsfragen und Haushalt.Die Regierung hätte die Frage als nicht zu den im Erlass zu bewertenden Fragen gehörend betrachtet und daher keine positive Stellungnahme abgegeben.Über etwa 60 umformulierte Änderungsanträge soll im Haushalts- und im Verfassungsausschuss des Palazzo Madama abgestimmt werden.Regionen, in denen Wahlen anstehen, haben mehr Zeit, um zu entscheiden, ob sie den Irpef-Zuschlag von 0,50 auf ein Prozent erhöhen wollen oder nicht, heißt es in einer weiteren Neuformulierung. Die Frist für die Entscheidung, die derzeit auf den 31. Dezember des Jahres festgelegt ist, das dem Jahr vorausgeht, auf das sich der Steuerzuschlag bezieht, wird auf den 31. März des Jahres verschoben – allerdings nur für die Steuersätze, die für das Steuerjahr 2023 gelten.Eine weitere vorgeschlagene Neuformulierung eines Änderungsantrags sieht vor, die im Jahr 2022 nicht in Anspruch genommenen 30 Millionen Steuererleichterungen dem Tourismussektor zuzuweisen, um dessen Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit zu erhöhen.