SVP-60+: Landtagskandidaten fordern höhere Renten und leistbares Wohnen

Zum Abschluss seiner politischen Karriere hat Helmuth Renzler einen Traum, den er noch verwirklichen möchte, wie er am Montag bei der Vorstellung der Kandidaten betonte: durch einen Inflationsausgleich die Kaufkraft von Rentnern erhalten.Dabei geht es Renzler um jene Senioren, die eine Rente in Höhe von mindestens 2140 Euro brutto – also etwa 1600 Euro netto – monatlich beziehen. Denn diese Rentner würden besonders an Kaufkraft verlieren. Während nämlich Senioren mit einer niedrigeren Rente vom Staat den vollen Inflationsausgleich erhielten, gelte dies für Renten ab einer Höhe von 2140 Euro monatlich nicht. Dabei habe es in Südtirol 2022 eine Inflation von 12,1 Prozent gegeben. Ziel wäre es nun, dass das Land oder die Region für den Inflationsausgleich aufkommen – um die ursprüngliche Kaufkraft der Rente weitgehend zu erhalten. Denn 1,5 Prozent an Kaufkraft verliere man sowieso pro Jahr – unabhängig vom Inflationsausgleich, erklärt Renzler.Für Landesrätin Waltraud Deeg sind die Senioren die wichtigste Säule in der SVP – und auch eine tragende Säule in der Gesellschaft. Das sehe man auch bei den 400 Organisationen im Sozialbereich: „Meist sind Senioren Träger – sie sind dort Präsident oder Präsidentin“, berichtete Deeg. Oft seien Senioren aber früher zu wenig sozialversichert gewesen – deshalb würden sie jetzt eine sehr niedrige Rente erhalten. „Da müssen wir etwas tun“, verspricht Deeg.Die Leifererin Annemarie Markart macht sich für einen Abbau der Wartezeiten in den Krankenhäusern stark. Die Wartezeiten würden den Senioren zu schaffen machen, etwa wenn sie ein neues Hüft- oder ein neues Kniegelenk benötigten. Da müssten alte Menschen oft lange auf einen Termin warten. Viel schneller, aber kostspieliger gehe es dann in den Privatkliniken, die wie Pilze aus dem Boden schießen. „Wir 60+er fordern, dass der Weg zur 2-Klassen-Medizin umgehend unterbunden wird“, sagt Markart. Die Gesundheitsversorgung müsse allen Menschen gleichermaßen gewährt werden.Auch für die Generation 60+ sei leistbares Wohnen ein sehr gefühltes Thema. Denn der Wohnraum werde immer teurer. „Wir brauchen neue Wohnmodelle, die erschwinglich sind und neben einer seniorengerechten Ausstattung auch die Möglichkeit eines selbstbestimmten Alltagslebens bieten“, sagt Markart. Es gebe sehr interessante Möglichkeiten wie Mehrgenerationenhäuser oder Wohngemeinschaften – da müsse man aktiver werden.Nicht zuletzt fordert Markart auch mehr Anlaufstellen für Senioren bei der Digitalisierung. „Es darf nicht sein, dass ich mich zu Veranstaltungen nur noch online anmelden kann, dass Speisekarten oder Fahrpläne nur noch mit Barcodes gelesen werden oder dass wir Termine, Rezepte oder Befunde nur nur durch ein paar Computerclicks erhalten“, sagt Markart. Außerdem ist Markart auch die öffentliche Sicherheit ein Anliegen – „vor allem für uns Frauen“.