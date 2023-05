SVP-Bezirk Bozen: Anna Künig ist die zweite Frau auf der Liste

Heute Abend treffen sich in der Kellerei St. Pauls die Vertreter des SVP-Bezirks Bozen Stadt und Land. Es geht um die Nominierung der Kandidatinnen und Kandidaten für die anstehenden Landtagswahlen im Herbst.Gemäß Statut kann der Bezirk 7 Personen ins Rennen schicken. 6 Plätze sind durch Paul Lintner (Ritten), Franz Locher (Sarntal), Hannes Mussak Magdalena Perwanger, Helmuth Renzler und Luis Walcher (alle Bozen) schon fix besetzt. Um die Frauenquote zu erfüllen, braucht es noch eine weibliche Kandidatin. Und diese steht nun auch fix: Es ist Anna Künig aus Kardaun.Die 23-Jährige stammt aus Kardaun und wohnt in Bozen, ist 23 Jahre alt, hat Politikwissenschaften in München und Trient studiert und schreibt aktuell ihre Masterarbeit über die Kommunikation in der Südtiroler Volkspartei. Gleichzeitig arbeitet sie als Grundschullehrerin.„Wir sind davon überzeugt, dass Anna Künig unsere Gemeinde, unseren Bezirk und unser Land gut im Südtiroler Landtag vertreten kann und eine Bereicherung für die Politik in unserem Lande ist“, erklärt der Karneider Bürgermeister Albin Kofler, „zumal sie als gebürtige Kardaunerin sowohl die Herausforderungen unserer Talfraktionen in unmittelbarer Nähe zu den Ballungszentren, als auch der Berggebiete und des ländlichen Raumes sehr gut kennt.“SVP-Bezirksobmann Dieter Steger freut sich über die neue Kandidatin, „wir haben ein ausgewogenes Kandidatenteam und Anna Künig hat uns noch gefehlt, denn viele trauen es der Südtiroler Volkspartei nicht zu, aber wir haben sehr wohl auch die jungen Menschen zwischen 20 und 30 Jahren im Blick“, so Steger.